Supercoppa, Pioli: "Milan con la pancia piena? Luogo comune"

(ANSA) - MILANO, 17 GEN - "Il Milan non ha più fame? Il calcio è un ambiente pieno di luoghi comuni. Come fa ad avere la pancia piena una squadra così giovane, nella quale la maggior parte dei componenti hanno vinto un solo trofeo?". Lo dice l'allenatore del Milan, Stefano Pioli, alla vigilia del derby contro l'Inter che vale la Supercoppa italiana, nella finale di Riyad. Una partita fondamentale, non solo per il trofeo in palio, ma perché i rossoneri sono reduci da due prestazioni deludenti in campionato e l'eliminazione dalla Coppa Italia.

"Credo che tutto quello che ci gira intorno è sempre esagerato, sia in positivo che in negativo. Conta solo una cosa - spiega Pioli - la qualità del gioco. Se abbassiamo la qualità diventa più difficile vincere le partite, tutto qua". (ANSA).