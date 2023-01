Inter, Lautaro: "Tre punti importanti, ma serve migliorare"

(ANSA) - MILANO, 14 GEN - "Dobbiamo ancora migliorare tantissimo, ma oggi dovevamo vincere. Loro giocano questo calcio a uomo a tutto campo, abbiamo fatto fatica, ma ci siamo presi tre punti molto importanti". Così l'attaccante dell'Inter, Lautaro Martinez, ha commentato, ai microfoni di Dazn, la vittoria sul Verona. L'argentino è stato decisivo per i tre punti dei nerazzurri, con la rete decisiva segnata dopo appena 3'.

"Sapevamo che sarebbe stata una partita dura, tosta. Loro giocano a uomo, e a tutto campo, abbiamo trovato gol nei primi minuti e abbiamo fatto quello che avevamo preparato", ha aggiunto Lautaro, intervistato anche da Sky Sport. "La classifica? È ancora lunga, ma non dobbiamo sbagliare, dobbiamo prendere tutti i punti che rimangono, perché siamo lontani dalla vetta".

Ora ci sarà la sfida di Supercoppa Italiana contro il Milan, mercoledì in Arabia Saudita: "E' una finale, un derby. Un altro titolo, dobbiamo riposare, domani partiamo per l'Arabia e cercheremo di portare la coppa ai nostri tifosi" (ANSA).