Calcio: Gotti, 'faremo cambi, Zurkowski inserito gradualmente'

(ANSA) - LA SPEZIA, 13 GEN - "Il Torino ha un modo di giocare molto specifico e io farò qualche cambio per avere gli uomini giusti per affrontarlo al meglio. Sono reduci da una grande vittoria, hanno fatto una partita splendida in dieci a San Siro. Sono partite che ti danno una spinta diversa". Queste le parole di Luca Gotti, tecnico dello Spezia, in vista della gara contro il Torino.

"L'unico modo che aveva Juric per passare il turno contro il Milan era far giocare gli undici titolari e considerarla una partita di campionato, sperando di non pagarne lo scotto. Sono le considerazioni che faremo anche noi la settimana prossima.

Così però la competizione perde appeal. Non è la Coppa Italia, è la coppa delle prime otto società che entrano agli ottavi e giocano tutte in casa. La premier ad esempio in FA Cup entra molto prima e si vedono partite storiche".

I liguri arrivano da quattro risultati utili consecutivi, anche se gli ultime due sono stati pareggi. "Ma sono stato contento dell'atteggiamento nelle due partite giocate dopo la sosta - precisa Gotti -, anche se il Lecce è entrato in campo meglio di noi. Siamo stati un po' timorosi nei primi 11 minuti, ma la squadra poi non mi è dispiaciuta. Con l'Atalanta abbiamo dato una dimostrazione di forza, ma non siamo arrivati in fondo".

Possibili novità sono Caldara in difesa e Verde in attacco, quantomeno a partita in corso. "Il Torino ha un modo di giocare molto specifico, sceglierò gli uomini in modo da trovare soluzioni per renderci pericolosi. E' stata una settimana intensa, tutti sono più o meno a disposizione. Qualche punto di domanda ce l'ho, cercherò di risolverlo entro domani. Esposito e Zurkowski? Il primo è un play abile nel palleggio, il secondo una mezzala di volume che ha impreziosito la sua stagione con gol e assist - illustra Gotti -. Zurkowski viene da un periodo in un cui è stato fuori squadra con la Fiorentina e quindi cercheremo un suo inserimento graduale". (ANSA).