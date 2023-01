Germania: Nagelsmann avverte, Bayern deve prendere un portiere

(ANSA) - ROMA, 12 GEN - Il Bayern Monaco è obbligato a ingaggiare un altro portiere nella finestra di mercato invernale, data l'assenza di Manuel Neuer, infortunatosi sugli sci dopo i Mondiali e indisponibile per il resto della stagione.

Lo ha detto senza mezzi termini l'allenatore, Julian Nagelsmann, spiegando che Sven Ulreich, portiere in seconda, non basta e pur avendo a disposizione altri giovani di talento, nessuno di loro ha mai giocato un minuto nel calcio professionistico.

"Il mercato dei portieri è complesso in questa finestra - ha ammesso Nagelsmann -. Non c'è squadra che rinuncerebbe volentieri al proprio portiere titolare. Quindi non ci sono molti giocatori sul mercato, ma di certo non puoi averne solo uno a disposizione per il resto della stagione". Il Bayern è in testa alla classifica della Bundesliga, che riprenderà la prossima settimana, ma soprattutto dovrà incontrare tra un mese il Paris Saint Germain negli ottavi di finale di Champions League.

L'obiettivo numero uno dei bavaresi sarebbe il portiere del Moenchengladbach, Yann Sommer, ma il ds del Borussia ha già messo in chiaro che non intende lasciarlo partire. Un altro possibile candidato, Kevin Trapp, n.2 di Neuer in nazionale, ha declinato in anticipo eventuali offerte dicendosi più che felice all'Eintracht Francoforte - avversario del Napoli negli ottavi di Champions - e peraltro già la scorsa estate aveva preferito non accettare le pu ricche proposte del Manchester United.

