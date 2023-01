Coppa Italia: 1-0 al Genoa; Roma ai quarti

Una perla della Joya, leggi Paulo Dybala, regala alla Roma il passaggio ai quarti di finale della Coppa Italia, dove troverà la vincente della sfida tra Napoli e Cremonese.

La serata dell'Olimpico si svolge quindi nel segno del campione del mondo premiato prima della partita contro il Genoa da un altro che la Coppa più desiderata l'ha vinta, Bruno Conti, e acclamato dai 60mila che anche questa sera hanno riempito l'Olimpico. Poi l'argentino si è accomodato in panchina, perché José Mourinho non ha ritenuto opportuno schierarlo dall'inizio preferendo farlo entrare ad inizio ripresa al posto di Pellegrini che pure fino a quel momento era stato uno dei migliori di suoi.

Alla riserva di Leo Messi nell'Albiceleste sono bastati meno di venti minuti per lasciare il segno: davvero bello il suo gol, realizzato di sinistro dopo aver ricevuto da Mancini, controllato la sfera e battuto Martinez, omonimo del suo compagno di nazionale, 'freddandolo' dal vertice dell'area piccola. Una rete che è stata anche il segnale di quanto sia importante avere in squadra dei campioni. Però va detto che, nonostante buina vena dei suoi giovani Bove e Zalewski, anche questa sera la Roma non ha fatto una gran partita.

Continua a preoccupare in particolare il rendimento di Zaniolo, che nell'uno contro uno non ha mai superato l'uomo, e come al solito è stato troppo nervoso. A risolvere i problemi è servita quindi una prodezza del suo n. 21 argentino, a spese di un Genoa per nulla remissivo, anche se impostato per un'ora in modo troppo difensivo, e che ha dimostrato di meritare la posizione di avanguardia che occupa nella classifica di Serie B. Di ciò sia dato merito a un altro campione del mondo, Alberto Gilardino, che da quando si è seduto sulla panchina del Grifone lo ha rivitalizzato.

Per il pubblico dell'Olimpico c'è stato anche un bel momento di 'amarcord' con il lungo applauso all'ex Kevin Strootman, campione sfortunato, quando è entrato in campo al posto di Badelj, 'mente' del centrocampo che oggi non ha girato a dovere. Così questa Roma dal ritmo compassato ha ottenuto un altro risultato positivo e tanto basta se si accende la luce, leggi Dybala. Ha però sofferto troppo nel finale, e deve ringraziare la buona sorte che ha fatto in modo che Aramu, mandato in campo forse troppo tardi, sbagliasse una conclusione che, in pratica, era un rigore in movimento.

Adesso tornerà il campionato e per la sua squadra di Mourinho ci sarà la Fiorentina, il Genoa invece tornerà alla B e se la vedrà con il Venezia in una sfida tra repubbliche marinare del pallone.