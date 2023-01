Calcio: Baroni, patito meteo ma Lecce ha fatto gara importante

(ANSA) - LA SPEZIA, 08 GEN - "La prestazione di oggi è stata importante, siamo venuti su un campo difficile per affrontare una squadra che ha grande fisicità e che in casa mette in difficoltà tutti. Ho visto personalità, compattezza ed equilibrio. Alcuni dei nostri hanno patito il meteo, ma sono contento perché sono queste le partite che ti misurano davvero, mentre con la Lazio è stato un regalo che ci siamo fatti". Sono le parole di Marco Baroni, tecnico del Lecce, dopo lo 0-0 sul campo dello Spezia che estende a cinque i risultati utili consecutivi dei salentini. "Devo dire che abbiamo avuto diverse occasioni anche importanti, ma abbiamo trovato un grande Dragowski. Dal punto di vista difensivo, la squadra sta alta e rimane lontana dalla propria area di rigore. Anche oggi abbiamo concesso un paio di situazioni in cui abbiamo perso brutti palloni e lo Spezia è partita in contropiede. Ma ci muoviamo bene, tenendo le distanze".

I giallorossi hanno ormai nella coppia dei centrali difensivi una delle loro certezze. "Umtiti ha passato quattro anni difficili, non dico da emarginato ma quasi. Noi gli abbiamo dato la possibilità di tornare quello che tutti conoscono. Si è calato nella nostra realtà in maniera straordinaria. Baschirotto deve lavorare come sta facendo, gli abbiamo trovato il ruolo".

Oggi esordio per il nuovo arrivato Maleh. "Di lui sono contentissimo, so dove può arrivare. Gli manca il minutaggio perché ha giocato poco quest'anno e siccome non possiamo aspettarlo deve farlo giocando". (ANSA).