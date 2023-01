Calcio: Bayern "trattiamo con Qatar Airways", ma è polemica

(ANSA) - BERLINO, 06 GEN - Il presidente del Consiglio esecutivo del Bayern Monaco, Oliver Kahn, ha dichiarato che il club tedesco stava rinegoziando il suo contratto pubblicitario con Qatar Airways, mentre la squadra bavarese si dirige verso Doha per la preparazione invernale. Il Bayern è stato criticato per i legami commerciali con il Qatar e la sua compagnia aerea nazionale, in relazione alle accuse di violazione dei diritti umani rivolte all'emirato nell'organizzazione dei Mondiali di calcio.

In un'intervista alla Bild, Kahn ha affermato che l'accordo con Qatar Airways, in scadenza a fine stagione, sarà rinnovato solo dopo una revisione degli aspetti "sportivi, finanziari e sociali". "Ora inizieremo le trattative", ha aggiunto l'ex portiere del Bayern. "In un primo momento si tratterà di fare il punto e valutare i rispettivi interessi delle due parti". Alla domanda se il rinnovo fosse già stato concesso, Kahn, che fa parte della comitiva baverese in viaggio per Doha, ha spiegato: "Come ho detto, stiamo cominciando a trattare. Non daremo informazioni quotidiane".

L'Assemblea generale del Bayern è stata interrotta nel 2021 dalle proteste contro i legami del club con il Qatar. La Nazionale tedesca, eliminata dai Mondiali al termine della fase a gironi, aveva rinunciato a indossare una fascia al braccio con la scritta 'One love' a sostegno dei diritti umani e della diversità, solo a causa delle minacce di sanzioni da parte della Fifa. La 'Mannschaft' ha però espresso il proprio disaccordo e i giocatori si sono coperti la bocca durante la foto ufficiale prima della partita contro il Giappone (1-2) del 23 novembre 2022. (ANSA).