Sarri: "Sconfitte come queste difficili da spiegare"

(ANSA) - ROMA, 04 GEN - "È difficile dare una spiegazione dopo queste situazioni. La squadra ha offerto 30' di alto livello, in completo controllo della partita. Nella ripresa abbiamo perso 5-6 palloni consecutivi in uscita, ci siamo completamente spenti e consegnati agli avversari. Finire così la partita è difficilmente spiegabile". "La sostituzione di Milinkovic-Savic? Non volevo cambiarlo, probabilmente c'è stato un errore di comunicazione con lo staff tecnico. Siamo andati in confusione anche noi". Così Maurizio Sarri a Sky Sport, dopo la sconfitta subita dalla Lazio in Salento.

"Se non battiamo il Lecce, significa che forse siamo inferiori a quello che riteniamo di essere - aggiunge -. Loro hanno alzato il ritmo quando glielo abbiamo consentito, quando ci hanno visto vulnerabili sono stati bravissimi ad azzannarci e sbranarci. Dove lavorare per migliorare questo aspetto? Non è un problema tattico, dobbiamo lavorare su 25 teste. È complicato, la squadra aveva limitato queste situazioni in questa stagione".

Sulla sosta l'allenatore della Lazio aggiunge: "È stata una grandissima rottura di... E' inconcepibile, mi viene difficile anche parlarne. Fosse per me si giocherebbe sempre, questa sosta è stata una bestemmia. Io sono un fautore del 'boxing day'".

