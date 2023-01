Diretta Serie A Inter-Napoli e Udinese Empoli

In campo alle 20:45 Inter-Napoli DIRETTA e Udinese-Empoli DIRETTA per la 16esima giornata di Serie A

LA VIGILIA

"Se credo ancora alla rimonta scudetto? Assolutamente sì, mancano 23 partite alla fine, ci sono tantissimi punti in palio. L'Inter come le altre che stanno inseguendo hanno tutti la voglia di accorciare il terreno contro un avversario che è la migliore d'Europa". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Napoli. "Fino adesso bisogna fare i complimenti al Napoli, ma tutte le squadre che oggi sono in ritardo hanno voglia e speranza di accorciare il terreno. Sappiamo che il divario è importante e dovremo fare qualcosa di straordinario. Domani è una partita importantissima per il nostro proseguo in campionato".



Il match contro l'Inter "è una sfida non solo della squadra ma della città di Napoli. Si diventa grandi se si affrontano bene grandi partite e dobbiamo essere più forti di tutto, pensando che giochiamo per l'orgoglio della città. I giocatori già dimostrano di essere dentro la grande sfida". Lo ha detto il tecnico del Napoli Luciano Spalletti alla vigilia del ritorno in campo a San Siro dopo la pausa Mondiali. "Abbiamo usato - ha spiegato - questo periodo di break per lavorare in profondità sulle qualità necessarie e valutando individualmente il calciatore che tornava dai Mondiali e chi era in vacanza per lavorare bene. Abbiamo avuto buonissime risposte, con la testa siamo rimasti a dove avevamo lasciato, un viaggio bellissimo iniziato 5 mesi fa, anzi, da un anno e mezzo, da quando sono qui. Un bellissimo viaggio che non ha fermate e stazioni, ci fermiamo solo quando sapremo come sarà andata a finire. Da questi Mondiali sappiamo di poter pensare all'entusiasmo che abbiamo visto nel popolo argentino, ci danno energia pura da poter usare in campo. La mia ossessione è vedere impazzire di gioia Napoli, vederla più pazza di quello che già è. Io ho imparato a essere napoletano e questo fatto di vedere esplodere la città di gioia è quello che più mi renderebbe felice".