Ranieri: 'Dentro ho maremoto, entusiasta di tornare a Cagliari'

"Sono felice, sono entusiasta di poter sedere ancora una volta sulla panchina del Cagliari". Queste le prime parole di Claudio Ranieri, alla seconda avventura con i rossoblù ."Dentro di me c'era un maremoto - ha spiegato il tecnico - mi son detto: ho un sogno dentro di me, ero un ragazzino quando arrivai a Cagliari e ho portato dentro di me il Cagliari tutta la mia carriera nei momenti più bui. I miei ricordi mi mettevano paura: perché andare a rischiare di sporcarli? Ma mi sono detto: perché essere egoista? Il figlio di Riva mi scriveva: anche papà è entrato da presidente onorario, ma nessuno si dimentica di quel che ha fatto".

Centinaia di tifosi del Cagliari questa mattina al settore arrivi dell'aeroporto di Elmas per salutare Claudio Ranieri, chiamato dal presidente Tommaso Giulini per provare a rincorrere la Serie A. Un ritorno nella piazza che lo ha consacrato come professionista in panchina poco più di 30 anni fa. Un'accoglienza con bandiere, striscioni, cori e persino con un cane vestito di rossoblù. Bagno di folla al momento dell'arrivo: ressa intorno al 71enne tecnico romano, che ha stretto mani ed è stato abbracciato da tantissimi tifosi. "Dicci che risorgeremo", gli ha urlato un tifoso (ricordando un celebre coro della Curva ai tempi della serie C). Ranieri ha sorriso, forse ha rassicurato il supporter che subito l'ha ringraziato.

L'esordio ufficiale dopo la sosta invernale, il 14 gennaio in casa contro il Como.