Palladino, il Monza a Firenze per giocarsela

È un Monza all'attacco quello che si prepara alla trasferta di Firenze. Lo conferma Raffaele Palladino, che analizza così la mancanza di pareggi dei suoi: "Si tratta di una questione di mentalità, mi piace giocare a viso aperto. Anche i ragazzi percepiscono questo e anche nell'andare a giocare contro la Fiorentina, i ragazzi ci credono. Nonostante sia una squadra importante".

Non ci sarà però Nicolò Rovella, nel centrocampo del Monza. Il centrocampista, che ha riportato una contusione all'anca durante l'amichevole persa contro il Torino, sarà una delle due defezioni con cui Raffaele Palladino raggiungerà lo stadio Franchi. Assente anche Giulio Donati, per un affaticamento muscolare, con Stefano Sensi ancora sulla via del recupero.

"Siamo felicissimi del ritorno in campo di Pablo Marì, ha bruciato le tappe, i tempi previsti dovevano essere molto più lunghi". In settimana il Monza ha provato soluzioni tattiche differenti, anche una difesa a quattro: "Come diceva Galliani, inizierà un nuovo campionato, ci aspetta un mese di gennaio complicato, con partite difficili". Palladino non si sofferma sul mercato, limitandosi a sottolineare come "sappiamo di dover sfoltire la rosa, ma non vogliamo stravolgere un gruppo solido. Nessuno vuole andare via da Monza, perché qua si sta bene".