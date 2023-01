Mihajlovic: Motta, Sinisa ha meritato l'omaggio di tutta Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 02 GEN - Il Bologna tornerà in campo mercoledì all'Olimpico contro la Roma per la prima volta dalla morte di Mihajlovic. Inevitabile quindi, visti anche i trascorsi giallorossi da calciatore di Sinisa, che l'argomento del giorno sia il ricordo di un allenatore, ma soprattutto di un uomo, che il capoluogo emiliano e il mondo del calcio non potranno dimenticare.

Anche l'attuale tecnico dei rossoblù, Thiago Motta, successore proprio di Mihajlovic, ne ha voluto parlare. "E' un momento che abbiamo vissuto e stiamo vivendo insieme - le sue parole -, sapendo che non è semplice per i ragazzi, che hanno passato tanto tempo con una grandissima persona, un grandissimo giocatore e un grandissimo allenatore. Sinisa si è meritato tutto l'omaggio che gli è stato reso in una città, Bologna, alla quale ha dato tanto". "Abbiamo cercato nel modo più naturale possibile di andare avanti - ha detto ancora - e di vivere giorno dopo giorno nel migliore modo possibile. Ma non è facile lasciarsi alle spalle un dolore del genere".

inevitabile anche una battuta su José Mourinho, con cui il Thiago Motta calciatore ha vinto molto. "Mourinho per me è una persona fantastica, con lui ho avuto modo di migliorarmi tanto e vincere quasi tutto - ha sottolineato Motta -. E' sempre stato speciale per me, non solo per il rapporto giocatore-allenatore, ma come persona". (ANSA).