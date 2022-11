Mondiali: Flick, ho un grande gruppo che domani darà il massimo

(ANSA) - ROMA, 26 NOV - "Sono contento della squadra che ho a disposizione, domani vedrete un gruppo che sa qual è la posta in gioco e che darà il massimo. Vogliamo dimostrare di essere ancora una tra le migliori nazionali al mondo".

Così il ct della Germania, Hansi Flick, alla vigilia della partita con la Spagna che non può fallire dopo la sconfitta subita a opera del Giappone nella gara d'esordio.

"Sono convinto di quello che stiamo facendo, il ko col Giappone è stato amaro perché era evitabile ma continueremo su questa strada, ha aggiunto e in merito alle vicende extracalcistiche che hanno coinvolto il gruppo, il tecnico non ha voluto esprimersi: "Per me il focus è solo sul calcio".

"Abbiamo effettuato 25, 26 tiri in porta contro il Giappone ma abbiamo segnato solo un gol - ha proseguito Flick -, ne abbiamo discusso a fondo e ora sappiamo dove abbiamo sbagliato.

Domani sarà fondamentale vincere i singoli duelli. La Spagna ha degli automatismi chiari, dobbiamo contrastarli e abbiamo un piano che dobbiamo attuare". Flick ha elogiato i rivali, "una squadra piena di talenti e con un grande allenatore - ha riconosciuto -. "Luis Enrique ha formato una gruppo con una qualità fantastica. Il mio giocatore preferito, Thiago, non c'è e questo è indicativo. Vedi Gavi e Pedri, così giovani e così bravi. Negli ultimi due anni, sono cresciuti in modo fantastico e hanno trovato il loro posto in nazionale" (ANSA).