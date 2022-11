Mondiali: tifosi Ecuador allo stadio 'vogliamo la birra'

(ANSA) - DOHA, 20 NOV - "Queremos cerveza, queremos cerveza...", ovvero "vogliamo la birra". E' il coro rimbombato in un settore dello stadio Al Bayt, quello dove erano concentrati i tifosi dell'Ecuador, nell'intervallo e alla fine della partita inaugurale dei Mondiali, quella vinta 2-0 dalla loro squadra, contro il Qatar.

Nei giorni scorsi il paese che ospita il torneo, per decisione della famiglia reale, aveva deciso di revocare il via libera alla vendita della birra negli stadi, provocando le proteste di uno degli sponsor della Fifa che produce, appunto, questa bevanda. (ANSA).