Calcio:Milan alla Dubai Super Cup contro Arsenal e Liverpool

(ANSA) - MILANO, 15 NOV - Il Milan sfiderà l'Arsenal e il Liverpool a dicembre nella Dubai Super Cup. Sono questi i test di lusso che vedranno coinvolti i rossoneri durante la sosta per i Mondiali. Primo match programmato il 13 contro l'Arsenal, poi il 16 la sfida ai Reds. "Siamo estasiati di prendere parte alla Dubai Super Cup e di affrontare squadre come Liverpool e Arsenal. Saranno sfide importanti - spiega il direttore dell'area tecnica Paolo Maldini - e interessanti per aiutarci a preparare la seconda parte della stagione".

"L'imminente Dubai Super Cup entusiasmerà i numerosi fan del territorio rafforzando il legame con i colori e il marchio rossonero. Rappresenterà - il commento del CRO Casper Stylsvig - una tappa entusiasmante in un importante viaggio a Dubai dove puntiamo a consolidare lo sviluppo e la posizione internazionale del Club in un mercato chiave e commercialmente strategico".

