Inter batte Atalanta 3-2 in un match della 15/a giornata del campionato di Serie A. A segno per i bergamaschi Lookman su rigore (25') e Palomino (77'). Nerazzurri in gol con doppietta Dzeko (36' e 56') e autogol Palomino (61')

LA CRONACA DELLA PARTITA