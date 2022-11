U.21: 25 convocati per amichevole con la Germania

(ANSA) - ROMA, 11 NOV - Dopo i due test di settembre contro Inghilterra e Giappone, la Nazionale Under 21 - che ha nel frattempo conosciuto le avversarie nella fase finale dell' Europeo in programma in Romania e Georgia, saranno Norvegia, Svizzera e Francia - tornerà in campo sabato 19 novembre ad Ancona in una amichevole con la Germania. Il tecnico Paolo Nicolato ha convocato 25 giocatori che si raduneranno nella serata di domenica 13 a Cesenatico e dal giorno seguente inizieranno la preparazione al match a San Mauro Pascoli, prima di trasferirsi ad Ancona giovedì 17. Tre i giocatori alla prima chiamata in Under 21: i centrocampisti Cesare Casadei (Chelsea) e Franco Tongya (Odense) e l'attaccante Cristian Volpato (Roma).

E sempre tra gli attaccanti, da registrare il ritorno di Matteo Cancellieri (Lazio) e Lorenzo Lucca (Ajax), entrambi assenti in Under 21 da marzo. Di nuovo a disposizione anche il portiere Marco Carnesecchi (Cremonese). (ANSA).