Lukaku nuovo stop, niente Bayern e Juve a rischio

Nuovo infortunio per Romelu Lukaku. L'attaccante dell'Inter ha sostenuto esami clinico-strumentali questa mattina: gli accertamenti hanno evidenziato "un risentimento della cicatrice miotendinea del bicipite femorale della coscia sinistra", ha spiegato il club nerazzurro in una nota. Le condizioni del giocatore saranno rivalutate tra qualche giorno: non sarà disponibile per la gara di domani contro il Bayern Monaco ed è a forte rischio anche la sua presenza per la sfida contro la Juventus di domenica.