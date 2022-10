Roma: depositato ricorso a Uefa contro la squalifica di Zaniolo

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - La Roma ha depositato oggi il ricorso avverso la squalifica di tre giornate a Nicolò Zaniolo per aver scalciato a palla lontana un giocatore del Betis Siviglia nella sfida dell'Olimpico, valida per la terza giornata del Girone C dell'Europa League. Oggi era l'ultimo giorno per depositare il ricorso e l'obiettivo del club è quello di ottenere lo sconto della giornata rimasta, così da avere il giocatore per il match decisivo di giovedì contro il Ludogorets. La Roma è consapevole quanto l'Uefa su queste sanzioni sia inflessibile, ma ritiene eccessiva la punizione inflitta al proprio calciatore. (ANSA).