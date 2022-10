Mondiali: preconvocati Messico, ci sono due 'italiani'

(ANSA) - ROMA, 27 OTT - Ci sono gli 'italiani' Vasquez, difensore della Cremonese, e Lozano, attaccante del Napoli, nella lista dei preconvocati dal ct del Messico Gerardo 'Tata' Martino per i Mondiali in Qatar. Ma a fare notizia è il fatto che il tecnico, a differenza di molti suoi colleghi delle altre nazionali, ha scelto soltanto 31 giocatori e non molti di più come avrebbero permesso le regole della Fifa, secondo cui si poteva arrivare fino a 55 preconvocati, e come hanno fatto, ad esempio, Brasile, Argentina, Polonia, Portogallo, Uruguay e Olanda.

Quindi ora Martino dovrà operare solo cinque 'tagli' prima di presentare, entro il 14 novembre che è la 'deadline' fissata dalla Fifa, la lista dei 26 scelti per il Mondiale. Questi i preconvocati del Messico, che in Qatar giocherà nel gruppo C con Argentina, Arabia Saudita e Polonia.

- Portieri: Ochoa (America), Cota (Leon), Talavera (Juarez).

- Difensori: K. Alvarez (Pachuca), Angulo (Tigres), Araujo (America), Arteaga (Genk), Gallardo (Monterrey), Moreno (Monterrey), Montes (Monterrey), J. Sanchez (Ajax), Vasquez (Cremonese).

- Centrocampisti: E. Alvarez (Ajax), Alvarado (Guadalajara), Antuna (Cruz Azul), Chavez (Pachuca), Guardado (Betis), Gutierrez (PSV), Herrera (Houston), Lainez (Braga), Pineda (Aek Atene), Rodriguez (Cruz Azul), Romo (Monterrey), E. Sanchez (Pachuca).

- Attaccanti: Corona (Siviglia), Funes Mori (Monterrey), Gimenez (Feyenoord), Jimenez (Wolverhampton), Lozano (Napoli), Martin (America), Vega (Guadalajara). (ANSA).