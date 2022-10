Inter batte 4-0 il Viktoria Plzen: vola agli ottavi di Champions

L'Inter si è qualificato agli ottavi di finale della Champions League, con un turno di anticipo. I nerazzurri, nella quinta giornata del girone C, hanno battuto il Viktoria Plzen 4-0, garantendosi il pass per la prossima fase.

Contro i cechi, ancora a zero punti in classifica, i nerazzurri sono andati a segno nel primo tempo con Mkhitaryan e Dzeko, col serbo che si è ripetuto nella ripresa. Ovazioni nel finale per l'ingresso in campo di Lukaku, vicino al pieno recupero dopo il lungo stop per infortunio tanto da segnare la rete del 4-0 definitivo.

Il risultato di San Siro significa l'eliminazione del Barcellona, che giocherà tra poco con il Bayern Monaco ma è già certo del terzo posto che prevede la retrocessione in Europa League.