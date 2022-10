Serie B: Genoa e Frosinone ok, manita della Spal di De Rossi

I risultati delle partite della 10/a giornata d'andata del campionato di calcio di Serie B. Ascoli-Cagliari (lunedì, ore 20,30) Brescia-Venezia 1-1 Como-Benevento 2-1 Frosinone-Bari 1-0 Palermo-Cittadella (domenica ore 16,15) Pisa-Modena (domenica ore 16,15) Reggina-Perugia 2-3 Spal-Cosenza 5-0 Sudtirol-Parma 1-0 Ternana-Genoa 1-2

Genoa batte Ternana 2-1 (0-1). I gol: nel primo tempo per gli umbri Favilli al 44'; nel secondo tempo per gli ospiti Coda su rigore al 31' e al 33'.

Brescia e Venezia 1-1 (1-0). I gol: nel primo tempo per i lombardi Ndoj al 31'; nel secondo tempo per gli ospiti Crnigoj al 42'.

Perugia batte Reggina 3-2 (1-0). I gol: nel primo tempo per gli ospiti Melchiorri al 18'; nel secondo tempo per gli umbri Melchiorri su rigore al 17' e Di Serio al 28', per i calabresi Gori al 35' e Fabbian al 42'.

La cura di Daniele De Rossi comincia a dare i propri frutti. La Spal che in nove partite aveva segnato 10 reti, in un solo match ne realizza ben 5 al Cosenza, in una partita della 10/a giornata d'andata del campionato di calcio di Serie B disputata sul terreno dello stadio Paolo Mazza. I gol: nel primo tempo Moncini al 10' e Dickmann al 22'; nel secondo tempo autogol di Panico al 3', Maistro al 12' e Peda al 28'.

Sudtirol batte Parma 1-0 (1-0). Il gol: nel primo tempo Nicolussi Caviglia al 29'.

Como batte Benevento 2-1 (2-1). I gol: nel primo tempo per i lariani Cerri al 4' e al 22', per i sanniti Leverbe all'8'.

Frosinone batte Bari 1-0 (0-0). Il gol: nel secondo tempo Borrelli al 47'. I pugliesi, dal 21' pt, hanno giocato in 10 per l'espulsione di Bellomo (doppia ammonizione).