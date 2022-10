Premier: doppietta di Haaland stende De Zerbi e il Brighton

(ANSA) - LONDRA, 22 OTT - Nulla da fare per Roberto De Zerbi e il suo Brighton, che nella sfida della 13/a giornata di Premier League perde 3-1 sul campo del Manchester City di Pep Guardiola, che così riscatta la sconfitta contro il Liverpool.

Inutile dire che Haaland è stato uno dei protagonisti dell'incontro, in cui ha segnato due gol, uno grazie a un'uscita avventata del portiere avversario, l'altra su rigore concesso dopo l'intervento del Var. Di De Bruyne, con una magia di destro, la terza rete del City.

Ma oggi si è giocata anche Chelsea-Manchester United, dove tutto è successo nel finale. Infatti i Blues sono andati in vantaggio all'87' con un rigore di Jorginho ma Casemiro, con un colpo di testa al quarto minuto di recupero, ha realizzato l'1-1, convalidato dall'occhio di falco per rilevare se il pallone avesse varcato interamente la linea di porta. Così ora lo United prolunga a sei partite la sua striscia di imbattibilità, mentre prendono corpo le voci di un possibile divorzio da Cristiano Ronaldo, non convocato per il match di oggi, già da gennaio.

Fa sensazione anche il successo del Nottingham Forest, il secondo nella massima serie negli ultimi 23 anni, sul Liverpool, un 1-0 firmato da un ex dei Reds, quel Taiwo Awoniyi che non ha mai vestito la maglia della prima squadra di Anfield. A penalizzare la squadra di Jurgen Klopp le assenze in avanti degli infortunati Darwin Nunez, Diogo Jota e Luis Diaz. In più ,sempre per problemi fisici, mancava anche Thiago Alcantara a centrocampo. Nella quarta partita di oggi successo per 3-0 dell'Everton sul Crystal Palace.

In classifica l'Arsenal, che gioca domani a Southampton, è sempre primo, con 27 punti e +1 sul Manchester City, segue il Tottenham (che domani a ffronta il Newcastle) a quota 23, poi il Chelsea a 21. (ANSA).