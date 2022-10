Serie A: Sampdoria-Roma 0-1

Sampdoria-Roma 0-1, nella decima giornata della Serie A di calcio. Decide il match un rigore realizzato da Pellegrini al nono minuto di gioco.

LA VIGILIA:

Nel giorno in cui Lazio e Udinese si fermano a vicenda, la Roma vola a Genova per affrontare domani la Sampdoria di Dejan Stankovic. Ecco dunque che la sfida di Marassi diventa una ghiotta occasione per la Roma di Mourinho che con una vittoria potrebbe superare entrambe portandosi a quota 22 punti in Serie A. Tutto questo rimanendo in scia al Napoli, prossimo avversario dei giallorossi. Ma lo Special One, che punterà ancora su Belotti al posto di Abraham, ha avvertito i suoi prima di partire e lo farà anche domattina nel risveglio muscolare: attenzione a dare per scontato il risultato. La concentrazione devere rimanere alta, non fosse solo perché l'ultima trasferta vinta a Genova contro la Samp è l'1-0 dello scorso anno con gol di Mkhitaryan, ma bisogna arrivare addirittura al 2008 per vedere i giallorossi vincere due trasferte consecutive in casa dei blucerchiati. Insomma, una trasferta da sempre ostica e complicata dall'arrivo di Stankovic, alla sua prima davanti i tifosi di casa e che Mourinho conosce bene avendo vissuto assieme il triplete con l'Inter. Amici che si trasformeranno in nemici per i prossimi novanta minuti, in una partita che permetterà allo Special One di riabbracciare Rick Karsdorp. L'olandese, fermo da metà settembre per la lesione al menisco interno del ginocchio sinistro, dopo una settimana di allenamenti con la squadra è tornato tra i convocati. Non ha ancora i novanta minuti nelle gambe e titolare partirà Zalewski, ma potrà essere una soluzione in più a gara in corso, in attesa poi di sfruttare la settimana di allenamenti subito dopo la Sampdoria che non vedrà impegni infrasettimanali per i giallorossi. Non ce la fa invece Kumbulla, il difensore dopo esser finito in tribuna a Siviglia per un affaticamento muscolare accusato nella rifinitura pre Betis, non è partito con il resto della squadra e tornerà a disposizione per il Napoli. Intanto a Marassi la difesa sarà la solita con Rui Patricio in porta e il terzetto di centrali formato da Mancini, Smalling e Ibanez. A centrocampo invece, arrivano i primi dubbi, con El Shaarawy che potrebbe prendere il posto di Spinazzola, mentre a destra resterà Zalewski. Al centro Camara si gioca una chance al posto di Matic, uscito malconcio giovedì, mentre certo di un posto è Cristante. Sulla trequarti si rivede Zaniolo al fianco di Pellegrini e dietro Belotti al posto di un Abraham in grande difficoltà. Il Gallo, dopo la rete in Europa, è a caccia della prima in campionato, dove non segna dal primo maggio scorso e chissà che la Sampdoria non possa portargli fortuna visto che ai blucerchiati ha già segnato nove gol in quindici partite, confermandosi la sua vittima preferita in Serie A.

Sarà la prima volta del neo tecnico della Sampdoria Dejan Stankovic al Ferraris, di fronte il maestro Josè Mourinho, oggi comandante della panchina della Roma ma nel 2009-2010 mister di quell'Inter che vinse il Triplete e aveva Stankovic tra i suoi protagonisti in campo. Appuntamento domani alle 18.30 per una sfida che alla nuova Sampdoria deve dare conferme e fiducia dopo il pareggio di Bologna. E l'ex allenatore della Stella Rossa sta pensando anche di disegnare una Samp dal volto tattico diverso cercando di dare più sostanza al reparto offensivo puntando sul 4-4-2 per provare a dare fastidio alla Roma negli ultimi sedici metri. Così Manolo Gabbiadini andrebbe a fare coppia con Francesco Caputo mentre in questo modulo il sacrificato sarebbe Sabiri che partirebbe dalla panchina e alle spalle del duo offensivo ci sarebbero Leris e Djuricic sulle corsie laterali con Rincon e Vieira (quest'ultimo preferito a Villar garantendo così maggiore fisicità) nel cuore del gioco. Ci ha lavorato Stankovic su questa soluzione tattica e potrebbe essere la grande novità di una Samp che in difesa dovrà fare i conti con l'assenza di Murillo che si era infortunato a Bologna provocandosi una lesione muscolare alla coscia sinistra. Di certo c'è necessità di punti anche se l'avversario è di quelli tosti, ma soprattutto Stankovic ha chiesto e ripetuto ai suoi ragazzi che "è fondamentale l'atteggiamento, bisogna scendere in campo con lo spirito giusto ed è questo che voglio sempre dalla mia squadra".