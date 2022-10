Serie A: Inter-Salernitana 2-0

Un gol per tempo e Inzaghi sorride. L'Inter batte la Salernitana 2-0 e conferma di aver ritrovato la forma. LA CRONACA



La squadra di Simone Inzaghi batte quella di Davide Nicola con un gol per tempo: al 13esimo minuto sblocca il match Lautaro Martinez con una conclusione dal limite dell'area che buca Sepe alla sua destra. Nella ripresa, al minuto 58, arriva il raddoppio nerazzurro grazie alla giocata di Nicolò Barella che, servito in area da Calhanoglu, salta Pirola con uno stop a seguire e calcia con il sinistro, incrociando alla sua destra e battendo nuovamente il portiere granata. Nella mezz'ora finale l'Inter mantiene il possesso palla senza prendere tanti rischi e portando a casa la vittoria finale.

58' GOL! INTER-Salernitana 2-0! Rete di Barella! Azione che nasce sulla zona di centrocampo dove la squadra nerazzurra fraseggia nello stretto, poi Calhanoglu lancia verso l'area di rigore dove si avventa Barella che stoppa con il destro saltando Pirola e conclude con il sinistro senza dare scampo a Sepe, battuto alla sua sinistra, e siglando la rete del raddoppio.



Primo tempo gestito bene dell'Inter che mantiene il possesso e rischia il minimo indispensabile. Il match si sblocca al minuto numero 13, con Barella che serve in sponda Lautaro Martinez che al limite dell'area conclude con il destro e manda la palla in rete alla destra di Sepe che non arriva. Pochi minuti più tardi prova a pareggiarla la Salernitana con il sinistro di Kastanos che sfiora l'incrocio. Nel finale ci provano nuovamente Dzeko, Skriniar e Lautaro, con conclusioni di testa respinte dal portiere granata.



13' GOL! INTER-Salernitana 1-0! Rete di Lautaro Martinez! Azione sulla destra dell'Inter con Dumfries che serve Barella fuori dall'area, che scarica per Lautaro Martinez: l'attaccante argentino si sistema la palla e conclude con il destro dai 25 metri, con il pallone che passa e si insacca vicino al palo alla destra di Sepe.

Le formazioni



L’Inter si schiera con un 3-5-2: Onana – Skriniar, De Vrij, Acerbi – Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco – Dzeko, Lautaro Martinez.



La Salernitana scende in campo con un 3-5-2: Sepe – Gyomber, Daniliuc, Pirola – Candreva, Kastanos, Coulibaly, Vilhena, Mazzocchi – Dia, Piatek.