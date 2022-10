Juve, Di Maria 20 giorni di stop

(ANSA) - TORINO, 13 OTT - "Lesione di basso grado al bicipite femorale della coscia destra": è questo il risultato degli esami strumentali cui si è sottoposto in mattina Angel Di Maria al J Medical. Come spiega la Juventus in una nota ufficiale, per il completo recupero dell'argentino bisognerà aspettare circa 20 giorni. L'obiettivo, a questo punto, è recuperarlo per il derby d'Italia contro l'Inter in programma il 6 novembre, mentre appare complicato vederlo in campo quattro giorni prima contro il Psg. (ANSA).