Champions: Milan-Chelsea 0-2

(ANSA) - MILANO, 11 OTT - Il Chelsea batte il Milan 2-0 (2-0) in una partita del gruppo E di Champions League. I gol, al 21' del primo tempo di Jorginho su rigore, al 34' del pt di Aubameyang. Milan in 10 per espulsione di Tomori dal 21' del pt.

