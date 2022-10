Morto Ventrone, l'ex preparatore atletico della Juventus

(ANSA) - ROMA, 06 OTT - Lutto nel mpondo del calcio, è morto all'improvviso Giampiero Ventrone, ex preparatore atletico della Juventus, oggi al Tottenham con Antonio Conte. "Una notizia che ci sconvolge, inaspettata e tremenda: ci ha lasciato Giampiero Ventrone - scrive l'Associazione italiana Allenatori Calcio -.

Il preparatore atletico attualmente con Antonio Conte al Tottenham, e in passato alla Juventus con Lippi, ci ha lasciato questa mattina". Ventrone aveva 62 anni.

"Una grande perdita per il nostro mondo e anche mia personale, in quanto mio grande amico - le parole del vicepresidente della componente preparatori atletici, Francesco Perondi -. E' stato uno dei personaggi importanti per affermare la nostra figura all'interno del mondo del calcio. Ci mancherà".

"La grande famiglia Aiac - si legge ancora nel post -, con in testa il presidente Renzo Ulivieri, esprime le più sentite condoglianze ai cari di Giampiero per questa grave e prematura perdita". (ANSA).