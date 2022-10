Champions: Juve; Di Maria riparte titolare, Milik in panchina

(ANSA) - TORINO, 04 OTT - In campionato ha scontato la prima di due giornate di squalifica, in Champions sarà con ogni probabilità titolare. "Di Maria sta molto meglio, ha avuto la possibilità di allenarsi di più e meglio - dice Allegri sul conto del Fideo - e penso che domani farà un'ottima partita".

Qualche acciacco, invece, per Milik: "Ha leggero affaticamento, verrà in panchina ma spero di non doverlo utilizzare" il commento del tecnico sul polacco.

Su Chiesa, infine: "Sono contento con lui, speriamo vada avanti tutto bene - gli aggiornamenti sul classe 1997 - e ora vedremo quale sarà il giorno per farlo tornare: gli organizzeremo un'amichevole che sarà il test definitivo per tornare a disposizione". (ANSA).