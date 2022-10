Serie A: Sampdoria-Monza 0-3

(ANSA) - GENOVA, 02 OTT - Funziona la cura Palladino, così arriva il blitz del Monza a Marassi, ovvero una vittoria per 3-0 sul campo di una Sampdoria sempre più in crisi. A segno Pessina e gli ex Caprari e Sensi: per la matricola brianzola sono due successi consecutivi. Prima di oggi, infatti, c'era stata dopo l'impresa contro la Juve.

E' invece crisi nera per i blucerchiati, con appena 2 punti in 8 partite: le statistiche dicono che in serie A non c'è mai stato un avvio così disastroso. E' stata la quarta sconfitta consecutiva, i numeri sono impietosi: 4 gol fatti e 15 subiti.

Da qui l'esonero di Marco Giampaolo, per prendere il posto del quale sono in lizza D'Aversa, che è ancora sotto contratto, e Ranieri. (ANSA).