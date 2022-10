Napoli: Spalletti, vittoria importante ma ora serve continuità

(ANSA) - NAPOLI, 01 OTT - "La classifica è importante, perché hai giocato contro squadre importanti vincendo partite che hanno un valore. Ma è importante la classifica se riusciamo a dare seguito con altre vittorie, altrimenti rimangono successi che non pesano perché non dai continuità". Luciano Spalletti commenta così il successo del Napoli sul Torino, godendosi la testa della classifica in attesa dell'Atalanta che gioca domani.

Il tecnico del Napoli dà valore al match che ha visto gli azzurri scattare sul 3-0 nei primi 40' per poi reggere al ritorno del Torino: "Abbiamo vinto meritatamente, siamo felici - ha spiegato - ma sappiamo anche di poter fare qualcosa di più.

Bisogna mettere mano anche alle nostre 'non qualità'. Penso a Politano e Kvara che hanno fatto delle corse indietro per coprire, dando un vantaggio al Napoli. Spalletti sottolinea anche la necessità di fare rotazione senza guardare a titolari e riserve: "Non esistono più questi ragionamenti - ha detto - né su Raspadori e Simeone, né su Politano e Lozano. Se mettevo in avvio Simeone ad esempio, vincevamo lo stesso. Io lo so e questo calcio con cinque cambi è cambiato davvero, titolare e riserva sono idee del passato" (ANSA).