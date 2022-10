Giampaolo con il Monza la Sampdoria deve vincere

(ANSA) - ROMA, 01 OTT - L'invito ad una svolta arriva anche dai tifosi: "Adesso basta. Vincete". Lo hanno scritto in uno striscione nei pressi del centro sportivo Mugnaini di Bogliasco, quartier generale della Sampdoria.

Domani la sfida col Monza è un crocevia fondamentale per la squadra che non puoi più permettersi di sbagliare al cospetto di una diretta concorrente per la classifica. È vero, ci sono i dubbi legati ai problemi societari ma sono finiti gli alibi per una squadra che domani ha solo l'obbligo di vincere.

"È diventata una necessità. Bisogna profondere qualsiasi risorsa, fisica, mentale e caratteriale. Devi fare più di qualcosa per vincere. È una necessità così come l'hanno manifestata i tifosi stamattina con questo striscione. È una necessità per il nostro movimento", ha spiegato il tecnico Marco Giampaolo in conferenza stampa parlando oggi a Bogliasco.

Sicuramente sarà una Samp più offensiva con Caputo che avrà probabilmente come compagno d'attacco Gabbiadini proprio per cercare la vittoria a tutti i costi. "Gabbiadini sta sempre meglio. La convocazione in nazionale gli ha dato una bella iniezione di fiducia". A centrocampo invece dovrebbero giocare Rincon, Villar e Djuricic con Sabiri, protagonista nei giorni scorsi con la nazionale del Marocco, alle spalle degli attaccanti. Ma non sarà facile col Monza: "Innanzitutto è una squadra che dopo la vittoria con la Juventus ha trovato fiducia.

Ha cambiato allenatore da prima della gara contro i bianconeri.

Cercherà di proporre qualcosa di diverso, ma si vede che la strada che vuol percorrere è di un certo tipo. Abbiamo preparato la gara, siamo prontissimi", ha spiegato l'allenatore. (ANSA).