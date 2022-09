Calcio: Inter; Inzaghi, con Udinese gara non facile

(ANSA) - MILANO, 17 SET - "Arriviamo da due vittorie consecutive ma sappiamo che, giocando ogni tre giorni ,non è semplice. Ora andiamo a Udine per una partita molto impegnativa contro una squadra che sta molto bene". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, intervistato da Inter Tv alla vigilia della sfida contro l'Udinese.

"Bisognerà fare molta attenzione, è una squadra in salute, ben allenata, con giocatori di qualità e quantità. Bisognerà fare una partita di corsa, aggressività e determinazione perché sappiamo che troveremo una squadra ostica, con la miglior striscia del campionato e dovremo affrontarla da Inter - ha aggiunto -. L'approccio sarà determinante perché l'Udinese è una squadra che segna nei primi minuti delle gare, quindi bisognerà approcciare la partita nel migliore dei modi", ha concluso Inzaghi. (ANSA).