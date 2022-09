Dopo stop per il Covid sabato torna la 'Azzurri Partner Cup'

(ANSA) - ROMA, 15 SET - Sabato prossimo, sui campi del Centro Tecnico Federale di Coverciano torna l'appuntamento con la 'Azzurri Partner Cup', il torneo di Calcio a 7 organizzato dalla FIGC che vede fronteggiarsi le squadre degli sponsor delle Nazionali.

Organizzato dall'Area Business della Federcalcio, il torneo va in scena dopo due anni di stop forzato a causa del Covid e vede ai nastri di partenza ben 18 squadre (nell'ultima edizione del 2019 erano 12).

"Con i nostri Partner siamo un'unica grande squadra, sia in campo che fuori - ha commentato Giovanni Valentini, responsabile Area Business FIGC - e la Azzurri Partner Cup arricchisce l'experience con la Federazione e la maglia Azzurra. Il calcio giocato alimenta passione e trasmette i valori che sono alla base delle nostre partnership, confermando quanto i rapporti che abbiamo instaurato vadano oltre la sponsorizzazione. Siamo felici di poter ospitare a Coverciano, casa delle Nazionali, oltre 350 partecipanti che con le loro aziende sostengono l'attività delle selezioni azzurre e i diversi progetti promossi dalla FIGC, nel calcio di base, nel sociale, nelle infrastrutture sportive. Una sola squadra vincerà il trofeo, ma l'evento regalerà a tutti un'esperienza sportiva davvero unica perché non capita tutti i giorni di avere la possibilità di giocare sugli stessi campi calcati dagli Azzurri e dalle Azzurre di oggi e di ieri". (ANSA).