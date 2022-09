Champions: Napoli, Lozano fuori contro Glasgow Rangers

(ANSA) - NAPOLI, 13 SET - Niente trasferta di Champions League contro i Rangers per Lozano nel Napoli. L'esterno messicano è reduce dalla febbre degli ultimi giorni e nel pomeriggio farà lavoro personalizzato in palestra e in campo.

Saranno out dai convocati del Napoli anche Osimhen, che oggi ha svolto terapie, e Demme che ha fatto lavoro personalizzato in campo. (ANSA).