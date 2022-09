Serie A: Juventus-Salernitana 2-2

(ANSA) - TORINO, 11 SET - Dall'inferno al paradiso fino al purgatorio, la Juve le vive tutte contro la Salernitana: 0-2 all'intervallo con le firme di Candreva e Piatek, l'urlo del 3-2 in pieno recupero firmato Milik che avrebbe permesso di completare una clamorosa rimonta - cominciata da Bremer e Bonucci - è strozzato in gola dal Var per un fuorigioco e così i bianconeri restano con un punticino. Festeggia Nicola, uscito indenne dallo Stadium pur avendo assaporato l'impresa piena. I bianconeri, invece, recriminano per le decisioni dell'arbitro, sono alla terza gara di fila senza vittorie e vedono la vetta a quattro lunghezze. (ANSA).