Morto Schrijvers, leggenda olandese fra i pali

(ANSA) - ROMA, 08 SET - Piet Schrijvers, uno dei portieri olandesi più famosi di sempre, è morto oggi: aveva 75 anni. In carriera ha indossato le maglie del Dws (1965-1968), del Twente (1968-1974), dell'Ajax (1974-1983) e del Zwolle (1983-1985). Ha inoltre difeso per 46 volte la porta della Nazionale olandese, compresa la fase finale dell'Europeo 1976 in Jugoslavia e quella dei Mondiali in Argentina nel 1978. Nella partita del girone di semifinale contro l'Italia, a Buenos Aires, venne sostituito dal rivale e collega Jongleboed, che era stato titolare nel 1974.

Con la maglia dell'Ajax, Schrijvers ha vinto il campionato olandese per cinque volte (1977, 1979, 1980, 1982 e 1983) e la Coppa d'Olanda in due occasioni (1979 e 1983). Viene ricordato per la sua sontuosa mole, che lo faceva sembrare immenso. In nove stagioni, Schrijvers ha collezionato 356 presenze con l'Ajax. (ANSA).