Conference: Fiorentina-RFS Riga 1-1

(ANSA) - ROMA, 08 SET - Fiorentina e RFS Riga 1-1 (0-0) in una partita della 1/a giornata del Girone A della Conference League disputata sul terreno dello stadio Artemio Franchi di Firenze. I gol: nel secondo tempo Barak per i viola all'11' e Ilic per i lettoni al 29'. (ANSA).