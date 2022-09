Champions, Inter: Inzaghi "Le critiche mi stimolano"

(ANSA) - MILANO, 06 SET - "Le critiche sappiamo che nel calcio sono quotidiane. A me piace ascoltare le critiche costruttive, mi stimolano sempre di più. Io devo fare decine di scelte, cercherò sempre di farle per il bene dell'Inter". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Simone Inzaghi, in conferenza stampa alla vigilia della gara di Champions League contro il Bayern Monaco.

"Accanimento nei confronti di Handanovic? Normale che quando si perde il derby, si cerca sempre il colpevole. Colpevole è l'Inter, io in primis. L'errore più grande, nel derby, è che abbiamo smesso di fare quello che abbiamo fatto per 25 minuti bene dopo il gol del pareggio. Un episodio negativo può succedere sempre contro grandi squadre, la squadra deve reagire meglio all'episodio negativo". (ANSA).