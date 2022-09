Gasperini "felice del primato, per i ragazzi e la città"

(ANSA) - MONZA, 05 SET - "In testa alla classifica? È una bella cosa per la città, sono veramente contento per i ragazzi perché se lo meritano. Non guardo il fatto che dopo cinque partite ci siano avversarie a più di una partita di distacco, in termini di punteggio. Se riuscissimo arrivare alla sosta così, sarebbe un ulteriore premio. Ma non ci sono calcoli e da domani inizio a guardare seriamente alla Cremonese". Lo ha detto Gian Piero Gasperini dopo Monza-Atalanta.

Sulla partita con il Monza: "All'inizio è stato bravo Musso, abbiamo sofferto la velocità e la tecnica del Monza, poi con l'andare della partita siamo cresciuti. Là davanti abbiamo giovani con buon passo e buona reattività. Ederson non è ancora al pieno della condizione". (ANSA).