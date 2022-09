Calcio: Juve; Pogba si opera al ginocchio. "Intervento riuscito"

Intervento riuscito per Paul Pobga, che si è operato al ginocchio dolorante dalla fine di luglio.

La Juventus fa infatti sapere che è perfettamente riuscito l'intervento di meniscectomia artroscopica selettiva esterna. I bianconeri non svelano però i tempi di recupero del centrocampista francese. Per il classe 1993 comincerà la riabilitazione, comincia ufficialmente la sua corsa contro il tempo per il Mondiale in Qatar di fine novembre.

La decisione di perarsi è stata presa - si era appreso da ambienti vicini alla società - dopo avere provato la corsa in allenamento alla Continassa. Cambio di rotta, quindi, dopo la scelta delle settimane scorse quando il francese aveva deciso di non sottoporsi a intervento chirurgico ma di seguire un programma ad hoc.

Pogba si era procurato una lesione al menisco laterale durante la tournèe di fine luglio negli Stati Uniti.