Slovacchia: nuovo ct è Calzona, ex assistente Sarri

(ANSA) - ROMA, 30 AGO - La nazionale della Slovacchia ha il suo nuovo commissario tecnico, ed è italiano. Si tratta di Francesco Calzona. Lo ha ufficializzato la federcalcio locale.

Calzona ha firmato un contratto fino al 31 dicembre 2023, che potrà essere prolungato automaticamente in caso di qualificazione ad Euro 2024. Da calciatore ha giocato nella serie minori, a parte 3 presenze in Serie B con l'Arezzo, mentre da tecnico si lega a Maurizio Sarri, con il quale comincia la carriera come vice al Perugia nella stagione 2008-2009. Sempre assieme a Sarri passa prima all'Alessandria e poi al Sorrento, prima di arrivare all'Empoli. Nel club toscano Sarri si fa conoscere al grande pubblico e porta con sé Calzona al Napoli.

Da qui, dopo 148 panchine da assistente, e l'amicizia con Marek Hamsik che ora lo ha voluto nella sua nazionale, Calzona entra nello staff di Eusebio Di Francesco al Cagliari (2020-2021) e poi va ancora al Napoli, lo scorso anno, per lavorare con Luciano Spalletti. (ANSA).