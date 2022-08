Germania: Werner torna al gol, ma al Lipsia non basta

(ANSA) - ROMA, 13 AGO - Il 'figliol prodigo' Timo Werner ritrova subito il gol con la maglia del Lipsia. L'ormai ex centravanti del Chelsea, però, non basta alla squadra allenata da Domenico Tedesco che, sul terreno amico della Red Bull Arena, si fa imporre il 2-2 dal Colonia, che firma il pari con Dietz, poi torna sotto per il gol di Nkunku, infine riacciuffa nel finale il pari con Gvardiol.

Colpaccio dell'Augusta, che vince alla BayArena di Lerverkusen contro la formazione di Gerardo Seoane, grazie ai gol di Jensen e Hahn (inutile il momentaneo 1-1 dei padroni di casa di Aranguiz). Finisce con un gol per parte Hertha Berlino-Eintracht Francoforte: al vantaggio casalingo di Serdar risponde nella ripresa Kamada.

Risultati: Friburgo-Borussia Dortmund 1-3 (ieri) Bayer Leverkusen-Augusta 1-2 Werder Brema-Stoccarda 2-2 Hoffenheim-Bochum 3-2 Hertha Berlino-Eintracht Francoforte 1-1 Lipsia-Colonia 2-2 2-2 Schalke 04-Borussia Mönchengladbach ore 18,30 Domani: Magonza-Union Berlin ore 15,30 Bayern Monaco-Wolfsburg ore 17,30 Classifica: Borussia Dortmund punti 6; Colonia 4; Bayern Monaco, Friburgo, Union Berlino, Borussia Mönchengladbach, Magonza; Hoffenheim e Augusta 3; Werder Brema, Lepsiaz e Stoccarda 2; Wolfsburg, Hertha Berlino ed Eintracht Francforte 1; Bochum, Bayer Leverkusen e Schalke 04 0. (ANSA).