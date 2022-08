Fiorentina piange Orzan, vinse scudetto e Coppa Coppe

(ANSA) - FIRENZE, 09 AGO - Lutto nel mondo del calcio e in particolare per la Fiorentina: è scomparso a 91 anni Alberto Orzan, uno dei grandi protagonisti del primo scudetto vinto dalla squadra viola nella stagione1955-56 e capitano della vittoria nel '60-'61 nella Coppa delle Coppe, un successo storico visto che è stato il primo ottenuto in una competizione europea da una formazione italiana.

Nato il 24 luglio 1931 a San Lorenzo Isontino, in provincia di Gorizia, Orzan aveva scelto di vivere con la moglie Mariella e i tre figli a Firenze ed è qui che oggi si è spento, nella propria abitazione. Con la Fiorentina ha vinto anche la Coppa Italia e ha disputato la finale di Coppa dei Campioni del 1957 persa al Bernabeu con il Real Madrid. Difensore di ruolo, ha giocato anche quattro gare con la Nazionale. Nel 2013 è entrato a far parte della Hall of Fame viola. (ANSA).