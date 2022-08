Ucraina: Mourinho 'stanno dimostrando il loro coraggio'

(ANSA) - ROMA, 08 AGO - "Non c'è niente che possa dire al popolo ucraino. Stanno dimostrando quanto sono uniti e coraggiosi. Tutti vogliamo la felicità e la pace per quella gente. Ieri abbiamo visto anche bambini ucraini sorridere, ed è quello che vogliamo vedere", lo ha detto Josè Mourinho dopo la partita con lo Shakhtar ai canali del club di Donetsk rompendo eccezionalmente il suo 'silenzio stampa' per una giusta causa.

"Questa partita dobbiamo considerarla da due prospettive: una è quella calcistica e per noi giocare contro una buona squadra è importante - ha continuato lo Special One -. Poi c'è il lato umano: ovviamente penso che tutti allo stadio fossero uniti nel supporto ad un Paese che attraversa un momento difficile". Poi ha concluso: "Il calcio può mostrare i sentimenti umani e quello che si è visto qui all'Olimpico è importante".