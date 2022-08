Calcio: Lazio, visite mediche per Vecino e poi la firma

(ANSA) - ROMA, 01 AGO - Il campionato si avvicina e la campagna acquisti della Lazio non si ferma: questa mattina alle 8 è arrivato l'argentino Matias Vecino alla clinica Paideia per le visite mediche propedeutiche alla firma sul contratto.

Operazione a zero per i biancocelesti dopo che il calciatore era svincolato da giugno con l'ex Inter che firmerà un contratto triennale con opzione sul quarto a due milioni a stagione.

(ANSA).