Calcio donne: 1-0 al Canada, USA vincono la Coppa Concacaf

(ANSA) - MONTERREY, 19 LUG - La nazionale femminile di calcio degli Stati Uniti si è qualificata alle Olimpiadi di Parigi del 2024 battendo 1-0 il Canada, campione olimpico in carica, nella finale della Coppa Concacaf, vinta per la terza volta consecutiva. Il gol è stato relizzato, su rigore, da Alex Morgan al 78', il 118mo dell'attaccante con la maglia della nazionale.

Gli USA si sono così presi la rivincita dopo la sconfitta subita dal Canada nelle semifinali delle Olimpiadi dello scorso anno in Giappone.

Oltre al biglietto per i Giochi del 2024, la competizione, che ha contrapposto otto squadre del Nord America, assegnava anche posti per la prossima Coppa del Mondo, che si svolgerà nel 2023 in Australia e Nuova Zelanda: raggiungendo le semifinali, USA, Canada, Giamaica e Costa Rica hanno conseguito la qualificazione. (ANSA).