Pioli,stimolo pensare nostra foto su parete Milanello

(ANSA) - MILANO, 14 LUG - "A Milanello si vedono foto di tante leggende, è stimolante poter ambire ad arrivare su quella parete". Vedere la propria immagine sui muri del centro sportivo rossonero è l'auspicio di Stefano Pioli, intervenuto durante un evento alla House of Bmw per celebrare gli scudetti di Olimpia e Milan. "Il segreto è cercare di essere migliori per primo giorno, avere il coraggio di crescere nel quotidiano e solo successivamente fissare gli obiettivi. Bisogna visualizzare il percorso e il viaggio".

Pioli, che non si sbottona sulla prossima stagione ed evita l'argomento mercato, evidenzia come siano cambiati i tempi dai suoi inizi da allenatore: "Ho iniziato nel 1999 e delegavo meno, ora mi concentro sulle mie priorità. Gli spogliatoi multiculturali sono bellissimi: bisogna accettare le diversità tra tutti, formano un gruppo con le loro differenze, si conoscono e diventiamo più forti"." (ANSA).