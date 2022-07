Udinese: finisce in goleada contro i dilettanti del Lienz

(ANSA) - UDINE, 13 LUG - Finisce in goleada l'esordio stagionale dell'Udinese coi dilettanti austriaci del Lienz, località turistica dove la formazione friulana sta svolgendo il ritiro precampionato. Nel tabellino trovano spazio il neo acquisto Lovric, il riconfermato Arlsan e l'emergente Makengo, autori di una doppietta, ma anche Nestorovski (sua la prima rete del nuovo corso), Cocetta, Deulofeu, Pereyra e Success. Qualche indizio di mercato il neoallenatore Sottil l'ha fornito: subito in campo, da titolari, i gioielli, corteggiati a livello internazionale, Molina, Walace, Pereyra, Udogie e Deulofeu.

Se qualcuno li desidera davvero, deve soddisfare le richieste dei Pozzo, altrimenti resteranno in Friuli ancora un anno. In porta ha giocato Padelli perché Silvestri sta ancora smaltendo l'operazione all'ernia, così come Beto, fermo ai box da inizio aprile per un infortunio muscolare. Nella ripresa spazio anche per il baby talento Pafundi, 2006 che ha già esordito in campionato. (ANSA).