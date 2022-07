Inter, al via la stagione ad Appiano Gentile

(ANSA) - MILANO, 06 LUG - Inizia la stagione 2022/23 per l'Inter. I convocati nerazzurri per il raduno si sono presentati ad Appiano Gentile per il primo allenamento agli ordini di Simone Inzaghi.

Tanti i volti nuovi presenti, da Onana ad Asllani passando per Mkhitaryan e Bellanova, oltre ai vari confermati della stagione come Handanovic, Cordaz, D'Ambrosio, Darmian e Gosens, insieme ad alcuni primavera. Il resto della squadra si aggregherà a scaglioni: tra i primi big, venerdì, ci saranno gli argentini Martinez e Correa insieme al ritorno di Lukaku.

